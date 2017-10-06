Сампаоли: если сыграем, как сегодня, победим в последнем матче сборную Эквадора

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал результат домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Перу. Хозяева поля не смогли распечатать ворота перуанцев, позволив гостям набрать одно очко.
«Если мы сыграем так же, как сегодня, то победим в последнем матче сборную Эквадора. А если мы одержим победу в Кито, то поедем на чемпионат мира. Конечно, наши футболисты в ярости из-за того, что не смогли победить. Но в нашей раздевалке царит климат энтузиазма», — приводит слова Сампаоли BBCL.
Перед последним туром в активе аргентинцев и перуанцев стало по 25 очков. Команды делят 5-6-е места в турнирной таблице отборочного турнира, однако Перу опережает Аргентину по дополнительным показателям.
Аргентина не смогла забить Перу и опустилась на 6-е место в отборочной группе ЧМ