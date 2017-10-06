Игрокам сборной Бразилии выдали кислородные маски для восстановления

Футболисты сборной Бразилии восстанавливались после матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Боливией (0:0) с помощью кислородных масок. Подопечные Тите играли на высоте 3700 метров над уровнем моря. Чтобы быстрее восстановиться, медицинский персонал выдал игрока баллоны с кислородом.
Последние два матча в отборочном турнире Бразилия провела на выезде и сыграла вничью, один из которых с Колумбией (1:1). Несмотря на это, бразильцы гарантировали себе место на ЧМ-2018, куда вышли с первого места. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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Боливиец Морено сфотографировался с командой Бразилии перед отборочным матчем ЧМ