Женский футбольный клуб «Торпедо-Ижевск» запустил первую краудфандинговую кампанию в истории женского российского футбола. Собранные деньги пойдут на участие в финале за право выхода в Высшую лигу — оплату транспортных расходов и медицинского обслуживания.
В команде нет профессиональных игроков: футболистки работают бухгалтерами, менеджерами, тренерами. Тренируются вечером после работы, а выходные посвящают матчам. Несмотря на это, за три года существования клуб добрался из второго дивизиона в финал сильнейших команд первого дивизиона.
“Когда я начал заниматься командой, у нас не было формы, мячей, стадиона. Было только непреодолимое желание играть в футбол. За три года мы прошли невероятный путь от самого низа до финального матча за выход в Высшую лигу. Осталась финальная битва, для которой нам нужна поддержка, чтобы осуществить нашу мечту", — сказал совладелец ЖФК «Торпедо» Константин Сунцов.
Сумма, которую необходимо собрать клубу, составляет 300 тыс. рублей. Краудфандинговая кампания проходит на площадке «Бумстартер»: https://boomstarter.ru/projects/644525/137695.
Футболистки ижевского «Торпедо» запустили первую краудфандинговую кампанию