Хайнкес должен приступить к работе в «Баварии» 9 октября

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес, который работал с командой с 2011 по 2013 год, в ближайшее время вновь возглавит мюнхенский клуб. Согласно информации Bild, 72-летний специалист уже 9 октября приступит к работе и проведёт первую тренировку.
Ранее Юпп Хайнкес подтвердил, что встречался с руководством «Баварии», но взял паузу на размышления. Без работы немецкий специалист находился четыре года.
Пост главного тренера «Баварии» оказался вакантным после того, как в отставку был отправлен итальянец Карло Анчелотти, работавший с командой с 2016 года.
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