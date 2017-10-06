Акинфеев — об ошибке в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014: я прошлым не живу

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в преддверии завтрашнего товарищеского матча с командой Южной Кореи в Москве ответил на вопрос по поводу его ошибки во время матча чемпионата мира — 2014 с корейской командой (1:1). Тогда Акинфеев пропустил мяч после дальнего удара.
«Знаете, в отличие от других, я прошлым не живу. В преддверии этого матча на этот вопрос отвечать глупо. Мы знаем, что сборная Кореи — очень быстрая команда, у них множество футболистов играют в Европе. Они такие работяги, с ними всегда тяжело играть. Товарищеские матчи, конечно, не стоят рядом с официальными, но игра завтра будет боевой, не сомневайтесь», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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