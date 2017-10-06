Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Полузащитник Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в сентябре. Об этом говорится на официальном сайте «железнодорожников».
За португальского футболиста проголосовали 12 542 человека, или 76,6%. На счету Фернандеша хет-трик в игре с «Фаставом» (3:0) в Лиге Европы, а также победный гол в матче 12-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:0). Мануэл признаётся лучшим футболистом месяца второй раз подряд.
На втором месте – Алексей Миранчук, набравший 1707 голосов, или 10,4%. На третьем – Соломон Кверквелия, за которого проголосовали 1003 человека, или 6,1%.
Далее расположились Игорь Денисов – 643 голоса, или 3,9%, а также Михаил Лысов – 458 голосов, или 2,8%.
Всего в голосовании приняли участие 16 353 человека.
Фернандеш стал MVP 12-го тура РФПЛ, Промес — MVP сентября