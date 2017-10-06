В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту избиения футбольных фанатов после матча 11-го тура ФНЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (3:2), состоявшегося ещё 2 сентября. Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», сообщает orenday.ru.
«В конце матча на гостевом секторе произошёл инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. Вот как его описывают представители футбольного клуба «Крылья Советов» на своем официальном сайте: «До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжён и брошен файер. После этого инцидента полицейские зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС. Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН (Росгвардия) и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало очень много болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения», — прокомментировали произошедшее в комитете по предотвращению пыток.
Юристы комитета по предотвращению пыток, просмотрев эти видеозаписи, пришли к выводу, что в действиях сотрудников правоохранительных органов имеются нарушения Федерального закона «О полиции», а также усматриваются признаки преступления «Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». В связи с этим правозащитники обратились в следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении. Затем последовало повторное обращение, но уже в интересах конкретного пострадавшего — болельщика «Крыльев Советов» Дениса Белянина.
По словам Белянина, его и нескольких самарских болельщиков доставили в городской отдел полиции, где заставили более шести часов стоять на «растяжке» (упершись головой в стену, расставив ноги шире плеч и разместив руки за спиной). Как вспоминает Денис, его отпустили после того, как он был опрошен и подписал расписку, что претензий не имеет. Вернувшись в Самару, Денис обратился в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где медики зафиксировали у него ушиб и гематому в области левого голеностопного сустава и стопы.
Сегодня юристы комитета по предотвращению пыток получили копию постановления о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».