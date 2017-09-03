Трёх болельщиков «Крыльев Советов» подозревают в нападении на полицейских

Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении троих жителей города Самары в возрасте от 20 до 25 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает официальный сайт ведомства.
По данным следствия, по окончании матча 11-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» (3:2), прошедшего в Оренбурге 2 сентября, болельщики самарского клуба стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия. Однако трое болельщиков, не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения.
По подозрению в причинении насилия сотрудникам правоохранительных органов в порядке ст. 91 УК РФ задержаны двое болельщиков, им предъявлено обвинение. Местонахождение одного из участников происшествия устанавливается. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым. Расследование уголовного дела продолжается.