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Трёх болельщиков «Крыльев Советов» подозревают в нападении на полицейских

3 сентября 2017, воскресенье. 19:46 Футбол

Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении троих жителей города Самары в возрасте от 20 до 25 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, по окончании матча 11-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» (3:2), прошедшего в Оренбурге 2 сентября, болельщики самарского клуба стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия. Однако трое болельщиков, не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения.

По подозрению в причинении насилия сотрудникам правоохранительных органов в порядке ст. 91 УК РФ задержаны двое болельщиков, им предъявлено обвинение. Местонахождение одного из участников происшествия устанавливается. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет РФ по Оренбургской области Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Оренбург Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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