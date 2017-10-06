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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Катанец покинет пост тренера сборной Словении по окончании квалификации ЧМ-2018

6 октября 2017, пятница. 16:00 Футбол

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец принял решение покинуть национальную команду после окончания квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года. Об этом 54-летний специалист рассказал после поражения от Англии (0:1) в предпоследнем матче отборочного турнира.

«Поражение от Англии означает, что Словения осталась без чемпионата мира. Смена поколений всегда происходила и будет происходить. У сборной Словении хорошее будущее. Мы привлекли в сборную 10 новых футболистов, но им нужно продолжать правильно развиваться в клубах», — цитирует Катанеца пресс-служба словенского футбольного союза.

Катанец добавил, что матч против Шотландии станет для него последним у руля сборной Словении.

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Источник: Футбольный союз Словении Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Словении - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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