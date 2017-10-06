«Халл» поздравил с Международным днём улыбки, выложив улыбку Слуцкого

«Халл Сити» поздравил болельщиков с Международным днём улыбки, выложив на официальной странице клуба в «Твиттере» гиф-изображение с улыбающимся главным тренером Леонидом Слуцким. Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября.
Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне этого года. Под руководством 46-летнего специалиста команда провела в Чемпионшипе 11 матчей, одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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Что об этом думают в Англии.