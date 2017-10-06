Молодёжная сборная России обыграла Австрию, продлив беспроигрышную серию

Сборная России U21 продлила беспроигрышную серию до трёх матчей в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы. Подопечные Евгения Бушманова на стадионе «Октябрь» с минимальным счётом обыграли Австрию (1:0).
Единственный гол был забит на 27-й минуте. Арбитр встречи Мохаммед Аль-Хаким назначил 11-метровый удар, который реализовал нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов.
Благодаря победе сборная России набрала 7 очков и вышла на первое место в 7-й группе. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».