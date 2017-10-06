Геркус: «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги сегодняшнего заседания совета директоров московского клуба.
«По итогам заседания совета директоров „Локомотива“ хотел бы отметить в первую очередь обсуждение вопроса соответствия правилам финансового фэйр-плей и поддержку со стороны совета. Это важная совместная работа, которую мы провели эффективно и в едином информационном поле.
Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает их игровой потенциал, а также даёт хорошие экономические перспективы клубу.
На текущий момент «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами. Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых решениях и грамотной реализации спортивной стратегии.
Помимо этого, затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги», — написал Геркус в своём «фейсбуке».