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Моджи: Конте хочет вернуться в Италию, «Милан» был бы идеальным клубом для него

6 октября 2017, пятница. 21:34 Футбол

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи выразил мнение, что главный тренер «Челси» Антонио Конте идеально подошёл бы на пост наставника «Милана». Нынешний рулевой россонери Винченцо Монтелла находится на грани увольнения.

«Конте хочет вернуться в Италию, и „Милан“ был бы идеальным клубом для него. Если он что-то выиграет с „Челси“ в этом сезоне, то потом вполне может уйти», — приводит слова Моджи TuttoJuve.

«Милан», набрав 12 очков в 7 турах нынешнего сезона Серии А, занимают 7-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата Италии является «Наполи», набравший 21 очко.

Конте может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
Источник: TuttoJuve Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Челси Антонио Конте Винченцо Монтелла Лучано Моджи
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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