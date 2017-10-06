Адвокат: не могу назвать имена игроков сборной Беларуси, они очень трудные

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат поделился мнением о сборной Беларуси, с которой его команде предстоит встретиться в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Напомним, матч Беларусь — Нидерланды состоится в Борисове 7 октября.
«Знаю, что в вашей национальной сборной всегда много игроков из БАТЭ. И сейчас ситуация такая же. К сожалению, не могу назвать никаких имён, потому что они очень трудные. Но точно знаю, как хорошо они играют», — приводит слова наставника оранжевых «Прессбол».
«Мы пока думаем даже над схемой. Может, с четырьмя защитниками. Или же с тремя центральными. Но последний вариант не означает, что сделаем ставку на какой-то ультразакрытый футбол. Смотрели матч белорусов со шведами и видели, что, когда ваша команда создаёт много пространства у себя сзади, её можно брать контратаками. Это как раз тот нюанс, над которым стоит поразмыслить. Возможно, следует вытянуть белорусов вперёд и сыграть на контрвыпадах. Но, повторюсь, не исключаю и системы с четырьмя футболистами в линии обороны», — заявил Адвокат.