Иско: верность Пике сборной Испании никогда не ставилась под сомнение

Полузащитник сборной Испании Иско после победы над Албанией (3:0) в отборочном матче чемпионата мира — 2018 прокомментировал ситуацию вокруг защитника команды Херарда Пике. Футболист «Барселоны» подвергся жёсткой критике со стороны болельщиков испанской сборной за поддержку проведения референдума о независимости Каталонии. Во время матча с Албанией испанские болельщики освистали Пике.
«Стыдно, что Испания переживает такой момент. Тяжело смешивать политику с футболом. Пике важен для нас. Он в сборной уже 15 лет. Его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение. Люди могут свистеть и говорить, что угодно. Он нормально на всё это реагирует», — приводит слова Иско Marca.