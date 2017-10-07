Россия – Южная Корея: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи.
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Южная Корея.
Встречу 7.10.2017 рассудит венгерская бригада арбитров во главе с рефери Виктором Кошшои.
Ранее команды встречались друг с другом дважды. Один раз победу одержала российская сборная, и ещё одна встреча завершилась вничью.
Последний раз команды встречались 17 июня 2014 года в матче группового этапа чемпионата мира. Тогда была зафиксирована ничья 1:1.
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