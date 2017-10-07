Коноплянка: мало удовольствия играть на пустом стадионе, ещё под таким дождём

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал победу над Косово (2:0) в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года.
«Игра оказалась не очень интересной не только для болельщиков, но и для нас — мало удовольствия играть на пустом стадионе, да ещё под таким дождём. Понятно, что мы слышали поддержку наших болельщиков, но гораздо приятнее играть при заполненных трибунах. Ну а погода нам сегодня, мягко говоря, не улыбнулась. Но хорошо, что мы справились с этими обстоятельствами. Сегодняшний поединок был определённым барьером для нас, и мы его успешно преодолели», — цитирует Коноплянку «Динамо Киев от Шурика».
За тур до конца квалификации сборная Украины, набрав 17 очков, занимает 3-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».