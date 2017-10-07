А. Кержаков: «Зенит» по делу базовый клуб сборной России

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что «Зенит» закономерно является базовым клубом национальной команды.
В списке из 27 футболистов, вызванных на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном, больше всего представителей «Зенита» — семь человек.
«Это неудивительно. „Зенит“ лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские „сборники“, несмотря на ротацию, играют в основном составе. В общем, „Зенит“ по делу базовый клуб национальной команды», — заявил 34-летний Кержаков в интервью официальному сайту УЕФА.
Кержаков также поделился ожиданиями от сегодняшнего контрольного матча между сборными России и Южной Кореи.
«Единственное, что знаю о нынешней сборной Кореи, — она уже вышла на чемпионат мира. Многое будет зависеть от того, каким составом приедет команда. Если сильнейшим, с футболистами, выступающими в Европе, у россиян могут возникнуть проблемы. Но на данный момент именно они — фавориты. Корея не славится атакой? Но я бы и не сказал, что она славится обороной. Поэтому жду открытой игры и много забитых мячей», — заявил Кержаков.