Руководство «Динамо» выразило доверие Калитвинцеву за два дня до его отставки

По информации «Чемпионата», за два дня до отставки Юрия Калитвинцева с поста главного тренера московского «Динамо» на собрании команды руководство клуба выразило доверие специалисту.
Сегодня, 7 октября,«Динамо» объявило о том, что Калитвинцев покинул пост главного тренера команды по обоюдному согласию сторон.
«У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления «Динамо» в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьёв.
Новым главным тренером «Динамо» стал Дмитрий Хохлов, ранее работавший с молодёжной командой бело-голубых.
Что стоит за отставкой Калитвинцева: новая революция в «Динамо»
Сбились со счету какая.