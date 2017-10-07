Бышовец: увольнение Калитвинцева — оправданный поступок руководства «Динамо»

Заслуженные тренер СССР Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым прокомментировал уход Юрия Калитвинцева с поста главного тренера московского «Динамо». Напомним, что новым наставником бело-голубых стал Дмитрий Хохлов.
«Оправданный поступок руководства. Результаты, конечно, дают основания принимать такие решения.
Назначение Хохлова выглядит логично. Всё-таки он был тренером дубля. Он хорошо знаком с составом. Считаю Хохлова очень квалифицированным.
Но я был против отставки Калитвинцева. После проигранного матча с «Локомотивом» я подумал, что правильным решением в данной ситуации – это дать поработать до конца сезона главному тренеру. Приход нового наставника был бы не уместен.
Но последние события убедили руководство «Динамо» уволить Юрия Калитвинцева. Отставка была неизбежна.
Клуб оказался в очень плачевной ситуации. Финансовые проблемы и потеря игроков – главное, что нужно решить в нынешнем «Динамо», — сказал Бышовец.