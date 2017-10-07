Источник: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, который прошлым летом перешёл в «ПСЖ», намеревался исключить каталонский клуб из Лиги чемпионов, сообщает Sport.es со ссылкой на газету AS.
По информации издания, между отцом Неймара и «Барселоной» продолжается спор о невыплате клубом бонуса в размере € 26 млн в соответствии со сделкой о продлении контракта до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года. Обе стороны обратились по поводу спора в ФИФА. При этом сам Неймар также попросил своего юриста обратиться в УЕФА с просьбой об исключении «Барселоны» из Лиги чемпионов. Однако в УЕФА не восприняли всерьёз запрос футболиста, который в итоге был отклонён.
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