Анчелотти: не пойду на миланское дерби, так как не хочу вызывать ненужные слухи

Итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе, прокомментировал слухи о возвращении в Серию А и сообщил, что мог возглавить «Рому» в недавнем прошлом.
«Президент „Ромы“ Джеймс Паллотта звонил мне два года назад, но к тому моменту я уже договорился с „Баварией“.
Не буду посещать такие матчи, как Италия — Македония или миланское дерби, потому что не хочу вызывать ненужные спекуляции или создавать кому-то ненужные проблемы", — цитирует Анчелотти Il Messaggero.
Анчелотти: не знаю, вернусь ли в Серию А, но точно не собираюсь ехать в Китай