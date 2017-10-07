Лёв: тер Штеген — следующий в сборной Германии после Нойера

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о выборе вратарей в национальной команде. Из-за отсутствия травмированного Мануэля Нойера место в воротах немцев в матче квалификации ЧМ-2018 с Северной Ирландией (3:1) занял Марк-Андре тер Штеген.
«Мануэль Нойер – лучший голкипер в мире. Когда он готов, в старте играет он. Тер Штеген – следующий вратарь по порядку», — приводит слова Лёва Bayern & Germany.
Напомним, из-за перелома ноги, полученного во время тренировки, Нойер выбыл как минимум до конца этого года.
Турнирное положение в группе C за один тур до конца квалификации: 1. Германия — 27 очков; 2. Северная Ирландия — 19; 3. Чехия — 12. 4. Норвегия — 10; 5. Азербайджан — 10; 6. Сан-Марино — 0.
Восстановление Нойера может затянуться