Ламберт: после перехода в «Ливерпуль» я разлюбил футбол

Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт, накануне объявивший о завершении игровой карьеры, признался, что считает ошибкой переход из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в 2014 году.
«В футболе я хорошо зарабатывал, но начинал карьеру не из-за денег. Когда решил перейти в „Ливерпуль“, то пожертвовал постоянным местом в стартовом составе. После этого я разлюбил футбол. Я никогда не должен был соглашаться на место на скамейке запасных, даже несмотря на то что Брендан Роджерс сразу дал понять, что я буду подменять Старриджа и Суареса», — цитирует 35-летнего Ламберта Daily Mail.
Экс-нападающий сборной Англии Ламберт завершил карьеру игрока