«Зенит-2» победил «Томь», «Кубань» сыграла вничью с «Лучом-Энергия»

«Зенит-2» одержал победу над «Томью» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В середине второй половины игры полузащитник Владислав Сиротов вывел сине-бело-голубых вперёд, а в концовке Андрей Панюков забил второй мяч.
В параллельном матче 17-го тура ФНЛ «Кубань» на своём поле в Краснодаре сыграла вничью с «Лучом-Энергия» — 0:0.
Турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».