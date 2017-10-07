Тихонов: «Крылья Советов» не должны были терять очки в игре с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от поражения в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги с «Факелом». Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Несколько ошибок, которые мы допустили в первом тайме, привели к тому, что мы проиграли. У нас были очень хороши моменты и подходы, но мы не смогли их реализовать. Поздравляю „Факел“. Ребята заслужили победу своей самоотдачей и желанием. Мы же не должны были терять очки. Но выигрывает тот, кто забивает. Мои поздравления „Факелу“», — цитирует тренера сайт самарцев.
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