Сборная Швеции разгромила Люксембург и возглавила свою группу в отборе ЧМ-2018

Сборная Швеции разгромила Люксембург в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 8:0.
Дублем с пенальти в составе шведской команды отметился защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, покер оформил Маркус Берг. Ещё по одному голу забили Микаэль Лустиг и Ола Тойвонен.
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция – 19 очков (9 матчей); 2. Франция – 17 (8); 3. Нидерланды – 13 (8); 4. Болгария – 12 (8); 5. Беларусь – 5 (8); 6. Люксембург – 5 (9).
В матче группы В сборная Фарерских островов поделила очки с Латвией, матч завершился вничью — 0:0.
Турнирное положение в группе B: 1. Швейцария — 24 очка (8 матчей); 2. Португалия — 21 (8); 3. Венгрия — 10 (8); 4. Фарерские острова — 9 (9); 5. Латвия — 4 (9); 6. Андорра — 4 (8).