РФПЛ: Сарсания запомнится всем как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник

Российская футбольная Премьер-Лига выразила соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«7 октября на 50-м году жизни скоропостижно скончался Константин Сергеевич Сарсания.
Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.
Российская футбольная Премьер-Лига выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Константина Сергеевича. В этот тяжёлый час мы с вами. Крепитесь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФПЛ.
Данни — о смерти Сарсании: я шокирован, ещё вчера говорил с ним по телефону