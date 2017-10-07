Франция выиграла в Болгарии и вышла на 1-е место, Нидерланды обыграли Беларусь

Сборная Франции обыграла национальную команду Болгарии со счётом 1:0 в Софии и вышла на первое место в группе A квалификации ЧМ-2018. Автором единственного гола стал Блез Матюиди, отличившийся на 3-й минуте.
Сборная Нидерландов выиграла у команды Беларуси. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В середине первого тайма Райан Бабель слева выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Арьен Роббен скинул мяч на свободного у вратарской Дэви Проппера, и тот легко расстрелял ворота. На 55-й минуте Сергей Баланович сделал пас на левый край чужой штрафной, откуда под дальнюю штангу пробил Максим Володько.
На 83-й минуте после навеса с углового Николай Сигневич нарушил правила в своей штрафной. Роббен чётким ударом в левый нижний угол реализовал пенальти. В концовке Мемфис Депай точно пробил со стандарта в дальний угол.
Таблица группы А после 9 туров: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.
В последнем туре 10 октября состоятся матчи Франция — Беларусь, Нидерланды — Швеция, Люксембург — Болгария.