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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Франция выиграла в Болгарии и вышла на 1-е место, Нидерланды обыграли Беларусь

7 октября 2017, суббота. 23:39 Футбол

Сборная Франции обыграла национальную команду Болгарии со счётом 1:0 в Софии и вышла на первое место в группе A квалификации ЧМ-2018. Автором единственного гола стал Блез Матюиди, отличившийся на 3-й минуте.

Сборная Нидерландов выиграла у команды Беларуси. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма Райан Бабель слева выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Арьен Роббен скинул мяч на свободного у вратарской Дэви Проппера, и тот легко расстрелял ворота. На 55-й минуте Сергей Баланович сделал пас на левый край чужой штрафной, откуда под дальнюю штангу пробил Максим Володько.

На 83-й минуте после навеса с углового Николай Сигневич нарушил правила в своей штрафной. Роббен чётким ударом в левый нижний угол реализовал пенальти. В концовке Мемфис Депай точно пробил со стандарта в дальний угол.

Таблица группы А после 9 туров: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.

В последнем туре 10 октября состоятся матчи Франция — Беларусь, Нидерланды — Швеция, Люксембург — Болгария.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Беларусь
1 : 3
Нидерланды
0:1 – Проппер – 24, 1:1 – Володько – 55, 1:2 – Роббен – 84 (пен), 1:3 – Депай – 90+3
ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Болгария
0 : 1
Франция
0:1 – Матюиди – 3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Болгарии - Футбол Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Франции — Футбол ЧМ-2018
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