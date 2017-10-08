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А. Давыдов: Фурсенко после разговора с Путиным ко мне не приходил

8 октября 2017, воскресенье. 00:25 Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов сообщил, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко не обращался к нему после получения претензии от президента России Владимира Путина в связи с большим количеством иностранцев в петербургском клубе.

«Нет, после этой встречи он ко мне не приходил. Не хочу обсуждать, мне кажется, не все СМИ показали ответ Сергея Александровича, он достаточно грамотно ответил. Да, мы придерживаемся регламента в чемпионате, появляются нормальные наши российские ребята, многие делегированы в сборную, поэтому ответ был нормальный, спокойный, сдержанный и умный», — цитирует Давыдова официальный сайт ФНЛ.

Путин — Фурсенко: истинно русская игра — футбол, 8 иностранцев играют за «Зенит»
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
Зенит-2 ФК Зенит Анатолий Давыдов Владимир Путин Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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