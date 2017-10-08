Дешам: всё зависит только от нас, сборная Франции должна победить Беларусь

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал гостевую победу над командой Болгарии (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018.
«Это был сложный матч, с большим количеством ошибок. Мы провели не лучший второй тайм, соперник выглядел более агрессивным. Осталась только одна игра, и всё зависит только от нас. Мы должны выиграть во вторник", – цитирует Дешама Goal со ссылкой на TF1.
В заключительном матче сборная Франции 10 октября примет команду Беларуси. Победа гарантирует трёхцветным выход в финальную часть ЧМ-2018.
Таблица группы А: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.
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