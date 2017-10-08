Санья предложил свои услуги «Интеру» и «Милану»

Свободный агент Бакари Санья может перейти в «Интер» или «Милан». Французский футболист предложил свои услуги обоим клубам и ждёт от них ответа, информирует интернет-издание FC Inter News. При этом предпочтение игрок отдаёт команде Лучано Спаллетти.
34-летний Санья по окончании минувшего сезона покинул «Манчестер Сити» и летом не смог найти себе новый клуб. Интерес к защитнику проявляли «Бенфика», «Спортинг», «Торино», «Бешикташ», «Лестер Сити» и «Бурсаспор», но ни с одной из этих команд Санья в итоге не подписал контракт.
Санья может перейти в «Лестер»