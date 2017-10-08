Маевский: мне кажется, это участь сборной Беларуси, что нас всегда так судят

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский прокомментировал поражение от Нидерландов в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Мы провели неплохой матч. Старались не отсиживаться в обороне. Были моменты впереди, и, считаю, могли рассчитывать на большее, чем поражение. Никто не падал духом. Даже пропущенный мяч нас не выбил из колеи. У нас был план на игру. Каждый знал, что ему делать на поле. Считаю, неплохо справлялись.
В сентябре произошёл непонятный провал. Я даже не могу это объяснить. С теми командами, с которыми обязаны играть, как сегодня, и брать очки, мы почему-то играем по-другому. Я не знаю почему. Хочется, чтобы к нам вернулась какая-то стабильность, чтобы с теми командами, которые нашего уровня, мы играли намного лучше.
Конечно, благодарен болельщикам. Спасибо, что приехали и поддержали нас, несмотря на неудачи в предыдущих матчах. Главное теперь, чтобы мы в дальнейших играх не проваливались так, как было в сентябрьских матчах.
Пенальти и штрафной были спорные. Но что поделать… Мне кажется, что это наша участь, что нас всегда так судят», — цитирует игрока Football.by.