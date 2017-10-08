Стевенс: сборной Нидерландов не на что рассчитывать на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Хуб Стевенс выразил мнение, что даже если бы национальная команда пробилась в финальную часть ЧМ-2018, ей было бы не на что там рассчитывать.
«Когда без шансов проигрываешь сборной Франции со счётом 0:4, понимаешь, что у тебя будут проблемы. А также понимаешь, что на чемпионате мира тебе рассчитывать не на что.
Не думаю, что сборная Нидерландов сможет обыграть Швецию с преимуществом в семь мячей. Шведы играют в мужской футбол, чего нельзя сказать о нашей команде», — цитирует Стевенса NOS.nl.
Голландцы занимают третье место в группе А, и для выхода в стыковые матчи им надо побеждать сборную Швеции в последнем туре с разницей в семь мячей. Посмотреть турнирное положение команд в европейском отборочном турнире ЧМ-2018 можно на «Чемпионате».