Роббен: сборная Нидерландов не сможет обыграть Швецию со счётом 7:0

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен выразил мнение, что его национальная команда потеряла шансы выйти на чемпионат мира 2018 года.
Голландцы идут на третьем месте в группе А, и для выхода в стыковые матчи им надо побеждать сборную Швеции в последнем туре с разницей в семь мячей.
«Нам очень больно. К сожалению, это часть спорта. Победу со счётом 8:0 над белорусами ещё можно представить, но обыграть Швецию со счётом 7:0 мы не сможем. Когда мы услышали, что они забили Люксембургу восемь голов, это было разочарованием», — цитирует Роббена Goal.
Турнирная таблица группы А после 9 туров: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.
Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8