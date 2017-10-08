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ЧМ-2018 - Европа
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Роббен: сборная Нидерландов не сможет обыграть Швецию со счётом 7:0

8 октября 2017, воскресенье. 13:14 Футбол

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен выразил мнение, что его национальная команда потеряла шансы выйти на чемпионат мира 2018 года.

Голландцы идут на третьем месте в группе А, и для выхода в стыковые матчи им надо побеждать сборную Швеции в последнем туре с разницей в семь мячей.

«Нам очень больно. К сожалению, это часть спорта. Победу со счётом 8:0 над белорусами ещё можно представить, но обыграть Швецию со счётом 7:0 мы не сможем. Когда мы услышали, что они забили Люксембургу восемь голов, это было разочарованием», — цитирует Роббена Goal.

Турнирная таблица группы А после 9 туров: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.

Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Швеции — Футбол Арьен Роббен
Новости. Чемпионат мира 2018
8 октября 2017, воскресенье
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