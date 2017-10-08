«Локомотив» сыграл вничью с минским «Динамо» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч с минским «Динамо» во время паузы в РФПЛ на матчи национальных сборных. Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе «железнодорожников» голы на свой счёт записали Алан Касаев и Артём Галаджан, который реализовал пенальти. За «Динамо» отличились Урош Николич и Дмитрий Хлёбас.
После 12 туров российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице. Минское «Динамо» занимает третью строчку в таблице первенства Беларуси.
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва, Россия) – «Динамо» (Минск, Беларусь) – 2:2 (1:1)
Голы: Николич, 9 (0:1); Касаев, 35 (1:1); Хлёбас, 50 (1:2); Галаджан, 82, (2:2, с пенальти).