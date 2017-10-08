«Бавария» хочет сделать Лёва главным тренером после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассматривается в качестве главного тренера «Баварии». Мюнхенцы намерены пригласить 57-летнего специалиста после ЧМ-2018, утверждает Bild.
При этом Немецкий футбольный союз предложит тренеру новый контракт, так как не хочет, чтобы Лёв ушёл в «Баварию». Специалист возглавляет сборную Германии с 2006 года.
6 октября 72-летний футбольный специалист Юпп Хайнкес был назначен новым главным тренером «Баварии». Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.
Предыдущим тренером «Баварии» был Карло Анчелотти, о расставании с которым было объявлено 28 сентября после поражения мюнхенской команды с крупным счётом 0:3 от «ПСЖ» в гостевом матче Лиги чемпионов.
«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера