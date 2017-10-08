Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, который скончался 7 октября на 50-м году жизни, будет похоронен 10 октября. Об этом на свой странице в «Фейсбуке» сообщил бывший пресс-аташе сборной России по футболу Илья Казаков.
«Татьяна Сарсания, сестра Константина, рассказала сейчас о временах и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Костантином Сарсанией во вторник. Гражданская панихида начнётся ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25, около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Константин будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр», — написал Казаков.
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