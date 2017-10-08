Криушенко: желания поучаствовать в заварухе в игре с Нидерландами у меня не было

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Нидерландов в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Достаточно осторожный первый тайм. Не хотели отдавать сопернику преимущество и позволять создавать на нашей половине зоны для атаки. За второй тайм поблагодарил команду. Сыграли неплохо, на встречных курсах. Жаль, что реализовали не все моменты, которые создали. В целом же во второй половине сыграли смело в атаке и, наверное, достойно. При счёте 1:1 они выпустили второго нападающего. Играли только на победу. Не сказал бы, что голландцы были подавленные и играли в полноги.
Когда началась заваруха на поле, желания в ней поучаствовать не было. Я официальное лицо, и должен был вести себя соответственно. Это же не уличная потасовка. Но хорошо, что ребята стоят друг за друга.
Содержание второго тайма было неплохое. Понятно, что болельщики ждут большего. Побед. Но это процесс не быстрый», — цитирует тренера «Прессбол».