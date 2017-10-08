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Голкипер сборной Египта может стать самым возрастным игроком в истории ЧМ

8 октября 2017, воскресенье. 23:06 Футбол

Капитан сборной Египта Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

Напомним, что сегодня сборная Египта завоевала путёвку на первенство мира. 15 января голкиперу исполнится 45 лет.

Таким образом, если Эль-Хадари выступит на турнире в России, то станет самым возрастным футболистом, выходившим на поле в матче чемпионата мира по футболу.

В данный момент рекорд принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, сыгравшему на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и четырёх дней.

Мондрагон: самый старый динозавр
Вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира по футболу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Египта - Футбол Фарид Мондрагон ЧМ-2018
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