Голкипер сборной Египта может стать самым возрастным игроком в истории ЧМ

Капитан сборной Египта Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.
Напомним, что сегодня сборная Египта завоевала путёвку на первенство мира. 15 января голкиперу исполнится 45 лет.
Таким образом, если Эль-Хадари выступит на турнире в России, то станет самым возрастным футболистом, выходившим на поле в матче чемпионата мира по футболу.
В данный момент рекорд принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, сыгравшему на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и четырёх дней.
Мондрагон: самый старый динозавр
Вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира по футболу.