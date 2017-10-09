Нетцер: «Бавария» не могла выбрать лучшего тренера, чем Хайнкес

Бывший полузащитник сборной ФРГ Гюнтер Нетцер одобряет решение руководства мюнхенской «Баварии», сделавшего ставку на Юппа Хайнкеса на посту главного тренера команды. 28 сентября немецкий гранд отправил в отставку Карло Анчелотти, и Хайнкес будет возглавлять мюнхенцев до конца текущего сезона.
«Я более чем уважаю «Баварию» за такое решение. Я сам старше Хайнкеса лишь на год, но даже приблизительно не обладаю такой одержимостью и волей к работе, как он. На мой взгляд, «Бавария» не могла выбрать лучшего тренера, чем Хайнкес. Во всяком случае, на данный момент», — приводит слова Нетцера Die Welt.
Хайнкес: без «Баварии» не сделал бы свою карьеру и должен кое-что вернуть клубу