Р. Карлос: работа с Ходжсоном могла испортить мою карьеру в сборной Бразилии

Экс-защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос вспомнил время, проведённое под руководством нынешнего наставника «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона. Роберто Карлос и Ходжсон работали вместе в «Интере» в сезоне-1995/96.
«Пребывание Ходжсона в „Интере“ разрушило меня. Он использовал меня в полузащите, и это могло испортить мою карьеру в сборной Бразилии. Дело не в том, что у меня были не самые лучшие отношения с Ходжсоном. Просто Рой мало что знает о футболе. „Интер“ проиграл в финале Кубка УЕФА-1996 „Шальке“, и то поражение было полностью на совести Ходжсона», — приводит слова Роберто Карлоса Sky Sports со ссылкой на planetfootball.com.
Лучшим тренером в своей карьере Роберто Карлос считает Фабио Капелло, который тренировал «Реал» в сезоне-1996/97 и был инициатором переезда бразильца в Мадрид.
«Капелло был другим. Я переехал в Мадрид только из-за него. Могу назвать его самым важным тренером в моей жизни», — добавил Р. Карлос.