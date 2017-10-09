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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Вида: Украина – мой второй дом, но сделаю всё, чтобы Хорватия добилась победы

9 октября 2017, понедельник. 12:50 Футбол

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от последнего матча группового квалификационного турнира ЧМ-2018 с Украиной, который состоится 9 октября.

«Двух дней недостаточно для того, чтобы изменить стратегию игры. Тем не менее мы собираемся во всём слушаться нового главного тренера и исправить ошибки, которые мы допускали в последних матчах. Украинская сборная — команда профессионалов, которая прогрессирует с каждым матчем. Но мы работаем над своими ошибками, постараемся забыть неприятный опыт и надеемся, что результат завтрашнего матча нас устроит.

Украина для меня — второй дом. Но я с гордостью ношу футболку национальной сборной Хорватии, так что завтра забуду все эмоции и сделаю всё для того, чтобы сборная Хорватии добилась победы. Мне будет немного непривычно без поддержки «Олимпийского». Но сборная Хорватии привыкла выступать на переполненных стадионах. Так что, думаю, трибуны станут только дополнительной мотивацией для нас.

Марлос — отличный игрок, который может доставить проблемы обороне любой команды. Но я верю, что если мы будем одним целым, то сможем остановить любого футболиста сборной Украины. Будь то Коноплянка, Ярмоленко или кто-то другой.

Что касается неудач сборной Хорватии, сейчас мы стараемся о них забыть. Придёт время — мы их проанализируем, а сейчас нам надо всецело сконцентрироваться на матче со сборной Украины — это для нас главный приоритет», — цитирует Виду «Динамо Киев от Шурика».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Хорватия. Начало – в 21:45 мск.

Вида: должны признать, что у сборной Хорватии не всё в порядке
Источник: Динамо Киев от Шурика Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Домагой Вида ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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