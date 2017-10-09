Коутиньо, Суарес и Рамос – среди номинантов на «Золотой мяч»

Названа очередная пятёрка претендентов на «Золотой мяч» 2017 года. Ранее France Football опубликовал имена первых пяти футболистов, среди которых оказались Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич, Марсело (оба – «Реал»), Н’Голо Канте («Челси»).
Также на «Золотой мяч» претендуют нападающий «Барселоны» Луис Суарес, защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, вратарь «Атлетико» Ян Облак и полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс.
Полный список из 30 претендентов будет объявлен в 20:00 (21:00) мск.
Фото можно посмотреть на странице France Football в «Твиттере».
Названы имена первых пяти номинантов на «Золотой мяч»