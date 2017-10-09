Названы имена первых пяти номинантов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football на своей официальной странице в «Твиттере» начало объявлять имена номинантов на «Золотой мяч». На этот момент названы фамилии пяти футболистов.
На почётную награду претендуют нападающий «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Реала» Лука Модрич, нападающий «Ювентуса» Дибала, защитник «Реала» Марсело и полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.
Полный список из 30 претендентов будет объявлен в 20:00 (21:00) мск.
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