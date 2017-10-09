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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Олич: для Хорватии игра со сборной Украины — это матч года!

9 октября 2017, понедельник. 15:20 Футбол

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич в преддверии выездного отборочного матча чемпионата мира—2018 своих соотечественников против команды Украины поделился ожиданиями от встречи.

«В Хорватии перед матчем не очень хорошие настроения. Последние четыре матча их основательно подпортили. Единственный позитивный момент – то, что сегодня в Киеве на тренерскоё лавке будет сидеть новый человек. Надеюсь, это встряхнёт команду. Классных мастеров у нас хватает, а вот игра последнее время огорчала. Верю, что сегодня ребята соберутся и выиграют.

Для Хорватии это матч года! 20 лет назад мы встречались с украинцами в плей-офф чемпионата мира. После 2:0 дома проигрывали в Киеве – хорошо, Ален Бокшич сравнял счёт и вывел Хорватию в финальный этап. Играли-то наши, откровенно говоря, неважно. Чем всё закончилось, вы, думаю, помните (во Франции «клетчатые» добились наивысшего успеха на международной арене, заняв третье место. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Ивицей Оличем читайте на «Чемпионайте» в ближайшее время.

Турнирная таблица отборочного раунда ЧМ-2018

Сборная Украины в случае победы над Хорватией получит удвоенные премиальные
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Ивица Олич
Новости. Чемпионат мира 2018
9 октября 2017, понедельник
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