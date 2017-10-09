Сборная России проведёт второй матч на любительском чемпионате мира по футболу

Сборная России проведёт 9 октября свой второй матч на любительском чемпионате мира по футболу 6х6 в Тунисе. Соперником национальной команды станет сборная Сомали.
В первом туре группы С Россия, являющаяся действующим чемпионом Европы, уступила команде Боснии и Герцеговины (1:2), хотя вела в счёте после удара Эрика Корчагина на 2-й минуте. Сомали также проиграла свой первый матч, уступив со счётом 2:3 сборной Бразилии.
Напомним, чтобы выйти в плей-офф, нужно занять первое или второе место в подгруппе. Также в 1/8 финала пробьются четыре из шести сборных, которые займут в своих группах третьи места.
Матч Россия — Сомали начнётся в 16:15 мск и будет показан в прямом эфире.
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