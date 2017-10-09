Хави: было бы здорово стать главным тренером сборной Катара

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который ныне является играющим тренером катарского клуба «Аль-Садд», сообщил, что хотел бы стать главным тренером сборной Катара. 37-летний испанец планирует завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
«Почему бы и нет? Думаю, что было бы здорово стать главным тренером сборной Катара. Посмотрим. Мне нужен опыт, персонал и всё остальное, но как минимум я уже знаю игроков из Катара и местные особенности.
Я здесь, чтобы помочь футболу Катара стать лучше перед домашним чемпионатом мира в 2022 году. Думаю, стать тренером – это моя цель», – цитирует Хави AFP.
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