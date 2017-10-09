Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт

Судья Алексей Матюнин отметил, что выступает за контактный футбол и не любит частые остановки в игре.
«Давайте откровенно. Ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов? Чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой. Даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу. А значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.
Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьёт. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы», — сказал Матюнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.