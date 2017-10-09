Азмун: все футболисты сборной Ирана – звёзды

Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун поделился ожиданиями от товарищеской игры с командой России (10 октября).
«Я не провожу различий между игроками. Хотя, конечно, есть большая разница между азиатским и европейским футболом. Все футболисты нашей команды – звёзды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче", — цитирует Азмуна сайт «Рубина».
Азмун: уважаю любую критику, но остановился ли я в прогрессе, решать тренеру